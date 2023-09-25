Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности всех смартфонов

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Излучения от любого смартфона представляют опасность для человека, особенно для детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Так ведомство прокомментировало планы правительства Франции о запрете продажи iPhone 12 из-за высокого уровня электромагнитного излучения.

"Важно соблюдать правила безопасности при разговоре по мобильному телефону: звонок не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Гаджеты нельзя класть рядом с собой во время сна и держать их постоянно при себе, уточнили в ведомстве. Носить мобильник следует в сумке, не держать длительное время на груди, поясе или в нагрудном кармане.

Вместе с этим в Роспотребнадзоре указали, что в РФ работает отличная от SAR система измерения электромагнитного излучения – плотность потока энергии (ППЭ), которая измеряется в ваттах на квадратный сантиметр (мкВт/см2) тела. Так, нормой ППЭ у головы человека в диапазоне частот от 300–2600 МГц является 100 (мкВт/см2).

12 сентября во Франции регулирующие органы предписали Apple временно остановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения. Лаборатории выявили поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 ватта на килограмм, в то время как стандартом является показатель в 4 ватта на килограмм.