Вирусолог объяснил необходимость перевода части сотрудников в Москве на удаленку

С 5 октября работодателей обязали отправить на удаленку не менее 30% численности штата. Более того, столичные власти рекомендовали по возможности в дальнейшем перевести на удаленную работу до 50% сотрудников. В первую очередь это относится к офисным работникам. Рассказываем, как подготовиться к продуктивным трудовым будням из дома.



Возвращение домой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы обязали работодателей с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Кроме того, согласно указу Сергея Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Исключение составляет персонал, чье присутствие на рабочем месте критически необходимо для функционирования организации. Требование также не распространяется на предприятия оборонки, "Роскосмоса", "Росатома", медицинские организации и предприятия некоторых других стратегических отраслей.

Организации, которые не выполнят требование, могут получить штраф. Для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф увеличат: для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 500 тысяч до миллиона рублей.





Сергей Собянин мэр Москвы Ряд предприятий действительно последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более двух тысяч человек ежедневно.

А в качестве рекомендации столичные власти предложили по возможности перевести до половины штата сотрудников на работу из дома. В первую очередь это касается офисных работников. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут продолжить трудиться все те сотрудники, которым необходимо быть на своем рабочем месте. Таким образом, по предварительным подсчетам, с 5 октября на удаленку должны перейти порядка двух миллионов человек.

"Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Также для снижения новых случаев COVID-19 с 5 октября столичные школьники уйдут на двухнедельные каникулы – власти продлили запланированный осенний отдых для учеников. Приостановят свою работу и учреждения дополнительного образования, детские досуговые организации. Детсады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику. А с 28 сентября беременным, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали без особой необходимости не выходить из дома.



Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице практически критичной. По его словам, стремительный рост заболеваемости может привести к введению в городе жестких мер ограничений. Однако на сегодняшний момент они не планируются . Вице-премьер Татьяна Голикова также подчеркнула , что никто не хочет возвращения режима самоизоляции. По ее словам, не допустить этого поможет строгое соблюдение мер профилактики и защиты.

Как продуктивно работать на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Москвой 24 поддержал перевод части сотрудников на удаленку.





Анатолий Альтштейн вирусолог Перевод работников на удаленку может помочь сократить количество заболевших. Чем меньше людей будут между собой общаться, тем лучше для сдерживания эпидемии. Также и в транспорте люди будут меньше пересекаться, это все связано.

В свою очередь, специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров дал советы, как продуктивно работать из дома. По его мнению, в первую очередь необходимо организовать рабочее место, изолированное от других.

"Вне зависимости от жилищных условий нужно выделить себе рабочий угол. Это может быть отдельная комната или просто рабочий стол. Если остальные члены семьи тоже находятся дома, а тем более маленькие дети, то нужно договориться, чтобы в моменты встреч и совещаний вас не отвлекали", – пояснил эксперт Москве 24.

При этом он не видит смысла одеваться дома так же, как и при походе в офис. Более важно, по словам Лаврова, соблюдать привычный график.





Евгений Лавров специалист по тайм-менеджменту Если вы привыкли обедать на работе в середине дня, то в это же время выделяйте себе время на перерыв. Все остальное время посвящайте работе. Если вы раньше рано ложились, чтобы встать в 5–6 утра, то теперь вы можете лечь чуть попозже, чтобы поспать подольше. Но с этим нужно быть аккуратным, так как всегда есть соблазн лечь поздно и потом еле-еле вставать. Если позже встаете, то нужно успевать привести себя в форму и включиться в рабочий поток.

Также эксперт посоветовал не отвлекаться во время работы на серфинг в интернете или просмотр фильмов. Он напомнил, что в некоторых компаниях, которые выдали компьютеры сотрудникам на дом, имеются ограничения на доступ и пользование интернетом. "Если есть возможность выйти в обед в парк, нужно это обязательно делать, чтобы разгрузиться и переключить голову", – заключил он.

Главный научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева уверена, что многие москвичи уже успели весной привыкнуть к удаленной работе, поэтому в этот раз все пройдет намного легче.



Правительство Москвы рекомендуют перевести на удаленку до 50% сотрудников

"Пока нет таких жестких ограничений относительно выхода из дома, поэтому распорядок дня может быть близок к нормальному. Если режим работы сделать сочетающим в себе и работу, и физические упражнения, и прогулки, то это все будет гораздо легче переноситься", – подчеркнула специалист в интервью Москве 24.

По ее словам, для многих сотрудников работа из дома будет мало чем отличается от работы в офисе, а общение с коллегами может быть компенсировано разговорами в режиме онлайн или по телефону.





Елена Дозорцева главный научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Для некоторых это даже будет способствовать большей работоспособности, потому что не надо совершать путешествия до работы и обратно, экономится время, несмотря на то что это непривычно и многие все-таки предпочитают ходить на работу.

Для того чтобы не отвлекаться от рабочего процесса, психолог посоветовала составить график для всей семьи. В нем должно быть четкое расписание рабочего дня. Для наглядности график можно написать на листке бумаги или распечатать, а затем повесить на видном месте. Таким образом, вся семья будет понимать, что в определенное время вам нельзя мешать, заключила Дозорцева.

