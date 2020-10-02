Голикова оценила возможность возвращения режима самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Строгое соблюдение мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом, никто не хочет возвращения режима самоизоляции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся", – приводит слова Голиковой РИА Новости.
Вице-премьер напомнила о необходимости соблюдать все меры безопасности.
Также Голикова прокомментировала увеличение числа заразившихся. По ее словам, рост серьезный, но ожидаемый. Вице-премьер подчеркнула, что это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний.
В России за последние сутки подтвердили 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 550 (27,1%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) COVID-19.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.
Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов посоветовал пожилым людям реже посещать магазины и ограничить поездки на общественном транспорте.
В России за сутки выявили 9 412 случаев COVID-19
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