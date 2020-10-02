Голикова прокомментировала рост заразившихся COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Рост числа заразившихся COVID-19 в России серьезный, но ожидаемый, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных [заболевших] коронавирусной инфекцией, рост серьезный, мы его ожидали, это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов", – приводит слова Голиковой ТАСС.

Вице-премьер подчеркнула, что это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний.

В России за последние сутки подтвердили 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 550 (27,1%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста (0,3%) зафиксированы в Московской области, Чувашской Республике, Тульской области и Чеченской Республике.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов посоветовал пожилым людям реже посещать магазины и ограничить поездки на общественном транспорте из-за распространения коронавируса. Также он рекомендует отложить плановые визиты к врачу, сообщает пресс-служба ведомства. Минздрав также рекомендует пациентам с хроническими заболеваниями соблюдать меры предосторожности в период пандемии, уточнил главный инфекционист.

