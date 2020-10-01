Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В методические рекомендации, сформированные в период пандемии коронавируса Минздравом РФ, ведомство внесло изменения, которые касаются применения препаратов на основе "Фавипиравира" в амбулаторных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе органа власти.

"В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" в амбулаторных условиях. Нововведение связано с внесением соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов "Фавипиравира", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ рассматривает возможность внесения лекарства "Фавипиравир" в государственный список жизненно-важных препаратов.

Отмечается, что, помимо "Фавипиравира", есть и другие лекарства для борьбы с коронавирусом, однако разработаны они именно на основе первого упомянутого препарата.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Федеральная антимонопольная служба будет регулировать цены на некоторые препараты против COVID-19. Глава ведомства объяснил, что это связано с поступлением ряда лекарств в амбулаторное применение.

