Число российских школ на карантине из-за COVID-19 увеличилось до 115

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число российских школ на карантине по коронавирусу увеличилось до 115. Данное число составляет 0,29% от всех школ по стране. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.

"Всего в 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", – говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что за последние сутки ушли на карантин 18 школ, при этом к прежнему режиму работы вернулись 6 образовательных учреждений. На карантине находятся 0,86% классов в школах РФ.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей школьного возраста в стране снизилась. Она отметила, что среди школьников в возрасте 7 до 15 лет идет снижение на 5,7%, а среди детей 16–18 лет – на 15,9%.

Первый замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что эпидемиологическая обстановка в российских школах находится под контролем. Он отметил, что численность закрывающихся на карантин образовательных учреждений, а также выходящих из него имеет стабильный характер.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. А ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.

