В Минпросвещения не планируют переводить школы на дистанционку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения не намерено переводить школы страны на дистанционный формат обучения. Об этом рассказал министр Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

"Никаких планов о переводе на дистанционное обучение нет и быть не может", – объяснил Кравцов. Министр добавил, что традиционная форма обучения важна для системы образования.

До этого Сергей Собянин заявил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавирусной инфекции переходят ученики 6–11-х классов. При этом школьники 1–5-х классов возобновят обучение в очном режиме.

Всего в РФ выявили 1 369 313 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

Ранее число российских школ на карантине из-за COVID-19 увеличилось до 115.