Эксперт рассказал, что команда МЭШ отреагировала на все вызовы адекватно

15:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор Центра EdCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов заявил, что "Московская электронная школа" (МЭШ) адекватно отреагировала на все вызовы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Команда МЭШ отреагировала на все вызовы адекватно, и сбои на несколько часов в пиковое время я не считаю катастрофой. Возмущаются на этот счет те, кто не имеет представления о сложности работ информационных систем", – заявил Киясов.
Он добавил, что в период пандемии со сбоями столкнулись практически все информационные системы. По его словам, проблемы в том числе наблюдались у сервисов Khan Academy, Zoom и Microsoft Teams.
Ранее гендиректор школы математики и программирования для детей "Алгоритмика" Андрей Лобанов заявил, что сбой при запуске "Московской электронной школы" не является чем-то необычным, это нормально при кратном росте нагрузок на систему.
19 октября в работе МЭШ произошел сбой. Позднее департамент образования Москвы сообщил, что работа МЭШ стабилизирована, несмотря на увеличившуюся в три раза нагрузку.
МЭШ работает стабильно, несмотря на увеличившуюся в 3 раза нагрузку
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