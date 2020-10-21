Столичные учителя 21 октября провели почти 150 тыс уроков в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учителя столицы 21 октября провели 150 тысяч уроков в Московской электронной школе. Это составляет 93% от общего числа всех занятий, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Несмотря на серьезную нагрузку, МЭШ работает стабильно. Сегодня в ней прошли почти 150 тысяч уроков 6-11 классов школ столицы. Всего за день в Московской электронной школе провели почти 4 миллионов сессий онлайн-уроков", – говорится в сообщении пресс-службы.

Качество процессов в системе регулярно отслеживают специалисты команды МЭШ. Они адаптируют сервис к большому количеству пользователей. Московской электронной школой пользуются более 2 миллионов человек. Одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч учеников и учителей.

Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.