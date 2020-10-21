Около 6 тыс видеоуроков от учителей Москвы появились в библиотеке МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около шести тысяч видеоуроков от московских учителей и специалистов Городского методического центра появилось в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

В ведомстве сообщили, что больше всего материалов нового формата появилось для учащихся 5–9-х классов. Для них специалисты создали 3,2 тысячи видеозанятий продолжительностью до 12 минут. Еще около 2,8 тысячи занятий было подготовлено для начальной школы и старших классов.

"Видеоуроки охватывают все школьные предметы. Больше всего их записано по русскому и английскому языкам (764 и 746), а также по литературе (509) и биологии (445)", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в МЭШ появилась новая виртуальная лаборатория "Логитариум" по предмету "Технология". Теперь ученики смогут в формате компьютерной игры решать головоломки, в которых большая часть уровней и созданных для программы элементов основана на тестах Беннета.

В начале октября библиотека МЭШ пополнилась двумя виртуальными физическими лабораториями, посвященными оптике и механике. Учащиеся теперь могут легко собрать экспериментальную установку, провести опыты, обсудить полученные результаты и сравнить их с результатами реальных экспериментов.

Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.

