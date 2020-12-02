Россияне перечислили свои главные страхи

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Большинство россиян опасаются роста социальной несправедливости, снижения доходов, а также недоступности привычных товаров. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Кроме того, некоторые граждане боятся отказа в оказании бесплатной медицинской помощи и остаться без работы.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет.

Ранее россияне назвали размер желаемой пенсии. Специалисты из области финансирования, программирования и строительства заявили, что после окончания рабочей карьеры хотели бы получать более 100 тысяч рублей в месяц.