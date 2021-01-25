Россияне рассказали, сколько в месяц им нужно денег для счастья

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Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает RT, основываясь на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Выяснилось, что в среднем у мужчин запросы на 28% выше, чем у женщин: им нужно 187 тысяч рублей, тогда как слабому полу хватило бы 146 тысяч рублей.

Наивысшие денежные запросы среди населения крупных городов традиционно у москвичей – для счастья им требуется 220 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток с 200 тысячами рублей, а на третьем – Ростов-на-Дону и желаемый доход в 190 тысяч рублей.

Среднестатистическому жителю Санкт-Петербурга для счастья хватило бы 176 тысяч рублей, жителю Челябинска – 175 тысяч рублей, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Саратова и Хабаровска – по 170 тысяч рублей.

Самые низкие запросы у жителей Оренбурга – им бы хватило 124 тысяч рублей. Жителям Кирова требуется 132 тысячи рублей, в Пензе называют сумму в 136 тысяч рублей, в Ульяновске и Барнауле – по 138 тысяч рублей.

Всего в опросе приняли участие 22 тысячи респондентов из всех округов России.

Ранее россияне назвали размер ежемесячной пенсии, необходимой для комфортной жизни. По данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, в среднем по стране россияне оценили желаемый доход на пенсии в 45,6 тысячи рублей. Данный показатель в три раза больше средней пенсии в текущем году.

Жители Москвы определили размер желаемой пенсии для комфортной жизни в 65,1 тысячи рублей. При этом во Владивостоке граждане готовы получать пенсию в размере 57,1 тысячи. Петербуржцы оценили комфортную жизнь на пенсии в 55,4 тысячи, хабаровчане — в 52,4 тысячи.

Самый маленький размер пенсии назвали жители Рязани. Там для комфортной жизни в старости достаточно 38,5 тысячи рублей. Относительно небольшие размеры выплат назвали также жители Ульяновска (38,6 тысячи рублей), Астрахани (38,8 тысячи) и Пензы (39,9 тысячи).