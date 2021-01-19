Россияне определили размер пенсии для комфортной жизни

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Жители России назвали размер ежемесячной пенсии, необходимой для комфортной жизни. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным НПФ Сбербанка, в среднем по стране россияне оценили желаемый доход на пенсии в 45,6 тысячи рублей. Отмечается, что данный показатель в три раза больше средней пенсии в текущем году.
Жители Москвы определили размер желаемой пенсии для комфортной жизни в 65,1 тысячи рублей. При этом во Владивостоке граждане готовы получать пенсию в 57,1 тысячи. Петербуржцы оценили комфортную жизнь на пенсии в 55,4 тысячи, хабаровчане — в 52,4 тысячи.
Самый маленький размер пенсии назвали жители Рязани. Там для комфортной жизни в старости достаточно 38,5 тысячи рублей. Относительно небольшие размеры выплат назвали также жители Ульяновска (38,6 тысячи рублей), Астрахани (38,8 тысячи) и Пензы (39,9 тысячи).
Отмечается, что 98% опрошенных россиян хотели бы иметь после окончания трудовой деятельности собственное жилье. 97% высказались за качественную медицину, 96% – за полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах. Еще 96% респондентов нуждаются в занятиях спортом и хобби, 95% – в возможности приобретения современной бытовой техники.
95% участников опроса хотели бы иметь доступ к культурным ценностям. При этом 90% необходима возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.
Ранее россияне рассказали о желаемом размере зарплаты. В опросе приняли участие 3 тысячи пользователей старше 18 лет.
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