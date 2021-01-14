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Общество

08:36

Россияне рассказали о желаемом размере зарплаты

общество

Фото: depositphotos/gutaper

Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать в 2021 году, сообщает RT.

В опросе сервиса "Работа.ру" приняли участие 3 тысячи совершеннолетних пользователей из всех субъектов страны.

Согласно полученным данным, средняя зарплаты, которую хотели бы получать мужчины, составляет 192 тысячи рублей. Женщины же желают получать 120 тысяч рублей.

Жители столицы мужского пола называли желаемый заработок в размере 198 тысяч рублей, а женщинам достаточно 129 тысяч рублей.

Ранее исследование, проведенное финансовой онлайн-платформой Webbankir, показало, что почти 76% россиян хотели бы получать пенсию в размере 30–45 тысяч рублей.

Россияне рассказали о желаемой зарплате

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