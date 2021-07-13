71% госслужащих правительства Москвы прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Уже 71% сотрудников столичного правительства прошли вакцинацию от коронавируса, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

"Сотрудники правительства Москвы начали вакцинацию от коронавируса одними из первых в городе. Мы понимаем всю важность создания коллективного иммунитета в городе. Таким образом, прививку от COVID-19 сделал уже 71% госслужащих столичного правительства", – заявила она.

Ракова подчеркнула, что вакцинация обеспечивает защиту не только для самого привитого, но и для его семьи, друзей, коллег и случайных знакомых.

"Наша общая задача – сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от ковида, а весь город, чтобы жизнь скорее вернулась в привычное русло", – отметила вице-мэр.

Ранее москвичам сообщили, что в столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках. Как уточняется, ревакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.