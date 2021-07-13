Вирусолог рассказал, кто может получить медотвод от вакцинации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам объяснили, кому положен временный медотвод от вакцинации. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков в интервью ТАСС.
По словам медика, прививка временно противопоказана людям из групп риска. При этом такие граждане все равно могут вакцинироваться при стабильном состоянии и вне обострения заболевания.
"Для этого человек консультируется по своему заболеванию у узкого специалиста, он узнает, как готовиться к прививке, нужно ли сдавать какие-то анализы, и, соответственно, получает или разрешение на вакцинацию, или отвод от вакцинации на какой-то срок", – пояснил специалист.
Медотовод от вакцинации также могут получить граждане, пришедшие в прививочный пункт в нездоровом состоянии. В частности, человек не сможет получить вакцину при скачках давления, сахара или вирусных недомоганиях.
Тимаков отметил, что в большинстве случаев медотвод на вакцинацию не выдается.
"Вакцинация показана при всех совершенно заболеваниях. С осторожностью относятся к людям с аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанием от прививки", - подытожил эксперт.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских регионах. Она уточнила, что в списке оказались профессионалы, находящиеся в тесном контакте с большим числом людей.
До этого специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что новая мутация коронавируса может возникнуть где угодно, в том числе и в России. Для сведения шансов возникновения "российского" штамма к нулю, отметил эксперт, нужно сократить количество вируса на территории страны, а этого можно добиться только с помощью вакцинации.
Горожане торопятся получить прививку от коронавируса
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