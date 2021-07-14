Почти 70% сотрудников столичных офисов Сбера вакцинировались от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среди сотрудников столичных офисов Сбербанка уже 69% сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Таким образом, Сбер одним из первых исполнил постановление главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации 60% персонала.

"При этом темпы вакцинации не снижаются. Сотрудники, которые по тем или иным причинам не успели привиться, на сегодняшний день отстранены от обслуживания клиентов и будут допущены к работе в офисах только после прохождения вакцинации", – отметил вице-президент Сбербанка Цыбульников.

Ранее Дептранс сообщал о вакцинации около 70% сотрудников столичных транспортных предприятий.

В ведомстве также добавили, что информация об увольнении сотрудников, которые имеют медотвод от прививки, не является достоверной.

Кроме того, 71% сотрудников столичного правительства также прошел вакцинацию от коронавируса.

Всего в России от коронавирусной инфекции привиты более 28,6 миллиона жителей. При этом темп вакцинации отличается в различных регионах.

