Песков оценил отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве. Он отметил, что в борьбе с коронавирусом московские власти неоднократно доказывали свою эффективность.

Представитель Кремля добавил, что столичная система здравоохранения обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов.

"В рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения. Еще раз повторяю, Москва уже доказала свою эффективность, проверенность в деле борьбы с эпидемией", – приводит его слова РИА Новости.

Об отмене входа в рестораны по QR-кодам стало известно 16 июля. По словам Сергея Собянина, это стало возможным благодаря успешному ходу вакцинации.

Мэр также поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости.