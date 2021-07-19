Песков оценил отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве. Он отметил, что в борьбе с коронавирусом московские власти неоднократно доказывали свою эффективность.
Представитель Кремля добавил, что столичная система здравоохранения обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов.
"В рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения. Еще раз повторяю, Москва уже доказала свою эффективность, проверенность в деле борьбы с эпидемией", – приводит его слова РИА Новости.
Об отмене входа в рестораны по QR-кодам стало известно 16 июля. По словам Сергея Собянина, это стало возможным благодаря успешному ходу вакцинации.
Мэр также поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости.
Москвичам рассказали о работе ресторанов после отмены QR-кодов
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