Обязательная система QR-кодов для посещения ресторанов перестала действовать в Москве

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Обязательная система QR-кодов для посещения заведений общественного питания перестала действовать в Москве. Соответствующий указ ранее выпустил мэр Москвы Сергей Собянин.

В то же время, столичные организации по желанию смогут продолжать спрашивать у посетителей QR-коды.

"Организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов", – говорится в документе.

Уточняется также, что с понедельника, 19 июля, перестают действовать ограничения на работу в ночное время, разрешаются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Кроме того, к функционированию в обычном режиме возвращаются фуд-корты и детские игровые комнаты.

Об отмене входа в рестораны по QR-кодам стало известно 16 июля. По словам Собянина, это стало возможным благодаря успешному ходу вакцинации.

Мэр также поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы работали в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могли принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.