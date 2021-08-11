ВОЗ рассчитывает на одобрение "Спутника V" к середине сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. Об этом рассказала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
По ее словам, сейчас проводятся юридические процедуры по препарату.
"Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября", – цитирует Симао ТАСС.
Согласно условиям программы COVAX, приобретение вакцин для менее благополучных государств оплачивают страны с высоким уровнем доходов. К концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.
Сейчас Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения рекомендованы семь препаратов. Российские препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" находятся в числе 14 вакцин, которые фигурируют в качестве кандидатов на утверждение ВОЗ.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что эффективность "Спутника V" против штамма коронавируса "Дельта" составляет порядка 83%. По его словам, препарат имеет высокий профиль безопасности и показал высокую эффективность по части защиты пациентов от тяжелой формы течения коронавируса, исключая ее в 95% случаев.
До этого специалисты из Института по социальной безопасности Сан-Марино заявили, что "Спутник V" показывает эффективность почти в 100% случаев. По словам представителя института Франко Кавалли, антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины появились у 99% участников совместного исследования.
В Центре Гамалеи рассказали, когда зарегистрируют детскую вакцину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: