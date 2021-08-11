ВОЗ рассчитывает на одобрение "Спутника V" к середине сентября

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Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. Об этом рассказала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

По ее словам, сейчас проводятся юридические процедуры по препарату.

"Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября", – цитирует Симао ТАСС.

Согласно условиям программы COVAX, приобретение вакцин для менее благополучных государств оплачивают страны с высоким уровнем доходов. К концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.

Сейчас Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения рекомендованы семь препаратов. Российские препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" находятся в числе 14 вакцин, которые фигурируют в качестве кандидатов на утверждение ВОЗ.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что эффективность "Спутника V" против штамма коронавируса "Дельта" составляет порядка 83%. По его словам, препарат имеет высокий профиль безопасности и показал высокую эффективность по части защиты пациентов от тяжелой формы течения коронавируса, исключая ее в 95% случаев.

До этого специалисты из Института по социальной безопасности Сан-Марино заявили, что "Спутник V" показывает эффективность почти в 100% случаев. По словам представителя института Франко Кавалли, антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины появились у 99% участников совместного исследования.