Ученые выяснили, кто обладает уникальным иммунитетом к COVID-19

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Эксперты из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust пришли к выводу, что медработники, которые ухаживают за пациентами с коронавирусом в красной зоне, обладают уникальным видом иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты наблюдали за 750 медработниками, постоянно взаимодействующими с больными коронавирусом. За время исследования почти 60 человек не получили ни одного положительного теста на COVID-19.

У специалистов с особым иммунитетом была высокая концентрация T-клеток иммунной системы, действующих как клетки памяти. Они могут могут распознавать конкретные инфекции, когда те появляются в организме у человека.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал о сценариях развития пандемии. По его мнению, наиболее вероятным исходом является переход коронавируса в число сезонных заболеваний. Ослабить вирус и переносить его как обычное сезонное заболевание позволит коллективный иммунитет.