Эксперт РАН рассказала, почему нельзя полностью отказаться от соли

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Замдиректора по научной работе ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН, доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова рассказала, почему нельзя полностью отказаться от соли, сообщает "Газета.ру".

"Ионы натрия в количестве 1,3 грамма в сутки необходимы для человека. Натрий участвует в транспорте различных веществ через клеточные мембраны, в передаче нервных импульсов, в регуляции кровяного давления, в мышечном сокращении", – сказала эксперт.

Она также добавила, что Соляные бунты происходили именно из-за того, что болели люди.

Семенова уточнила, что россияне и люди в мире употребляют в пищу большое количество соли. Согласно рекомендациям ВОЗ, потребление соли должно быть в два раза меньше, порядка 10–12 граммов в день.

Переизбыток соли в организме может приводить к различным заболеваниям, добавила профессор.

"Высокий уровень потребления натрия приводит к повышенному давлению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний", – заявила спикер.

Семенова посоветовала следить гражданам за умеренным потреблением соли.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что творожный и рассольный сыры являются самыми полезными вариантами для пожилых людей.

По словам врача, в творожном и рассольном сырках содержится кальций и белок, однако содержание жира и соли намного меньше. Соломатина добавила, что сыр с большим содержанием соли особенно вреден для пожилых.

Она отметила, что в пожилом возрасте необходимо сокращать количество насыщенных жиров.



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