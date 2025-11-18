18 ноября, 10:28Происшествия
СК возбудил дело о халатности сотрудников соцуправления после смерти ребенка в Балашихе
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следователи СК возбудили уголовное дело о халатности сотрудников соцуправления после убийства ребенка в Балашихе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, должностные лица не приняли меры ограничения и последующего лишения обвиняемой матери мальчика родительских прав в связи с наличием у нее заболевания.
Кроме того, она находилась на учете у специализированного врача, а о противоправных действиях в отношении ребенка было известно.
В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября была найдена голова ребенка в рюкзаке. По версии СМИ, давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.
Спустя некоторое время тело ребенка было обнаружено в квартире в Балашихе. Выяснилось, что мать убила своего сына, после чего фрагменты его тела были выброшены в пруд. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Женщина призналась в совершенном преступлении, ей предъявлено обвинение. Журналисты добавили, что она злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала сына. Отец убитого мальчика также ранее был судим за кражу и грабеж.