СК возбудил дело о халатности сотрудников соцуправления после смерти ребенка в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи СК возбудили уголовное дело о халатности сотрудников соцуправления после убийства ребенка в Балашихе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, должностные лица не приняли меры ограничения и последующего лишения обвиняемой матери мальчика родительских прав в связи с наличием у нее заболевания.

Кроме того, она находилась на учете у специализированного врача, а о противоправных действиях в отношении ребенка было известно.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября была найдена голова ребенка в рюкзаке. По версии СМИ, давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.

Спустя некоторое время тело ребенка было обнаружено в квартире в Балашихе. Выяснилось, что мать убила своего сына, после чего фрагменты его тела были выброшены в пруд. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Женщина призналась в совершенном преступлении, ей предъявлено обвинение. Журналисты добавили, что она злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала сына. Отец убитого мальчика также ранее был судим за кражу и грабеж.

