Китай обвинил США в ментальной колонизации мира

Фото: 123RF/simmisimons

Китайский государственный аналитический центр "Синьхуа" обнародовал доклад "Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США" о "ментальной колонизации" мира со стороны Соединенных Штатов, передает News.ru.

Авторы исследования определили ментальную колонизацию американцев как основанный на неравенстве и проводимый для его закрепления контроль над мышлением. Кроме того, по их мнению, эти действия характеризуются злонамеренным манипулированием, "принудительной перестройкой", "долгосрочным разложением" и скрытым проникновением.

Исследователи предупредили, что по мере развития технологий, включая ИИ, попытки Штатов колонизировать мышление людей становятся все более скрытными. Они имеют более широкий радиус воздействия и несут миру более ощутимый вред.

Кроме того, авторы доклада призвали все страны сбросить идеологические оковы, обрести "культурную уверенность" и создавать "яркую мозаику цивилизационного разнообразия".

Ранее директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос заявил, что США обладают способностью управлять временем и пространством. Разработки "уничтожают" расстояние, "заставляют вещи расти", а также повышают производительность, пояснил он, добавив, что американский президент Дональд Трамп поставил перед всеми сотрудниками Белого дома амбициозную цель по обновлению нации.

Согласно ей, технологии США станут теми инструментами, которые определят судьбу страны в XXI веке. Однако Крациос не уточнил, что именно он имел в виду под "манипуляцией пространством и временем".