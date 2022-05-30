Ozon не совершил платеж по погашению облигаций из-за регуляторных ограничений

Фото: ТАСС/Максим Стулов
В связи с регуляторными ограничениями компания Ozon не осуществила платеж по досрочному погашению облигаций номинальным объемом 750 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе онлайн-ретейлера.
"Из-за ограничений в соответствии с недавно принятыми мерами по контролю и защите капитала в России, а также продолжающимися многочисленными изменениями в нормативно-правовой базе компания в настоящее время ограничена в возможности перевода денежных средств из российских дочерних компаний в свою кипрскую холдинговую компанию Ozon Holdings PLC, которая является эмитентом облигаций", – следует из сообщения.
В Ozon добавили, что не будут финансировать необходимый для погашения облигаций платеж. Компания планирует в ближайшее время согласовать условия реструктуризации долга по облигациям.
Отмечается, что на деятельности ретейлера это не скажется.
Ранее сообщалось, что компания Ozon опровергла данные о массовых сокращениях.
По словам представителя организации, в компании существуют отдельные случаи оптимизации проектов. Так, стало известно о закрытии "Ozon услуг" и реферальной программы, при этом часть команды может перейти в другие подразделения, часть – покинуть компанию.
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