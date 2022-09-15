Сценарист "Рика и Морти" напишет сценарий для фильма студии Marvel

Фото: кадр из мультсериала "Рик и Морти"

Сценарист Джефф Лавнесс, известный своей работой над анимационным сериалом "Рик и Морти", напишет сценарий для предстоящей картины киновселенной Marvel "Мстители: Династия Канга". Об этом сообщает издание Deadline.

Уточняется, что Лавнесс ранее уже работал с франшизой. Он написал сценарий для фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Лавнесс присоединится к команде, которая работает над проектом. Режиссером фильма "Мстители: Династия Канга" станет Дестин Дэниел Креттон, который ранее снял картину "Шан-Чи и легенда десяти колец". В качестве продюсера фильма выступит глава Marvel Studios Кевин Файги.

Релиз "Мстители: Династия Канга" назначен на май 2025 года. Известно, что в фильме будет задействован новый суперзлодей.

Ранее студия Marvel представила актерский состав фильма "Громовержцы". Картина выйдет в июле 2024 года. Режиссером фильма выступил Джейк Шрейер.

Кроме того, студия показала первый трейлер сериала "Секретное вторжение". В главной роли снялась актриса Эмилия Кларк, известная в амплуа Дейенерис Таргариен в проекте "Игра престолов". Премьера "Секретного вторжения" запланирована на весну 2023 года.