Фильм "Красная Шапочка" возглавил кинопрокат в РФ и СНГ

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Фильм "Красная Шапочка" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ в уик-энд. Об этом свидетельствуют данные kinobusiness.com.

За период 22–25 сентября картина собрала 31 миллион рублей, а с начала премьеры – 88 миллионов рублей.

За указанное время фильм "Три тысячи лет желаний" собрал 22 миллиона рублей (193 миллиона рублей за все время), "Эра выживания" – 18 миллионов рублей, "Джиперс криперс: Возрожденный" – 11 миллионов рублей (85 миллионов рублей за все время), "Далекие близкие" – 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что киностудия Universal Pictures выпустит новую часть комедийной франшизы "Американский пирог". Будущий фильм будет основан на свежем взгляде на историю франшизы. Американскую молодежную комедию впервые представили на экранах в 1999 году. Картину сняли братья Пол и Крис Вайц.



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