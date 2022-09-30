Universal снимет новую часть "Американского пирога"

Фото: кадр из фильма "Американский пирог"; режиссеры – Пол Вайц, Крис Вайц; производство – Newmarket Capital Group LLC, Summit Entertainment, Universal Pictures, Zide-Perry Productions
Голливудская киностудия Universal Pictures выпустит новую часть комедийной франшизы "Американский пирог". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Кресло режиссера и сценариста займет Сухата Дэй, известная по проектам "Бруклин 9–9", "Баффи – истребительница вампиров" и "Везунчик Сэм". В издании отметили, что будущий фильм будет основан на свежем взгляде на историю франшизы.
Американскую молодежную комедию впервые представили на экранах в 1999 году. Картину сняли братья Пол и Крис Вайц. Главные роли в фильме исполнили Джейсон Биггз, Элисон Ханниган, Крис Клейн, Томас Йен Николас, Эдди Томас и многие другие. Всего в рамках франшизы сняли четыре фильма, а с 2005-го начали выпускать спин-оффы.
Ранее студия Universal показала трейлер фильма "Фабельманы", который основан на детских воспоминаниях режиссера Стивена Спилберга. В картине снимаются Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Дженни Берлин и другие. Сценарий к картине Спилберг написал в соавторстве с Тони Кушнером.
Коме того, кинокомпания опубликовала на своем YouTube-канале тизер предстоящего байопика "Оппенгеймер". Его снял режиссер Кристофер Нолан. Картина расскажет о физике Роберте Оппенгеймере, который считается одним из отцов атомной бомбы.
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