В Испании снимут новый сериал про Зорро

Фото: кадр из фильма "Зорро"; режиссер – Дуччо Тессари; производство – Les Productions Artistes Associés
В Испании стартовали съемки многосерийной картины про героя в маске Зорро. Режиссером выступил Хавьер Кинтас, который создавал сериал "Бумажный дом" для Netflix, сообщает Variety.
Над сценарием начали работать еще в конце июля. Исполнительным продюсером ленты был назначен Джон Герц, который вел работу над всеми проектами об этом герое, в том числе над картиной с Антонио Бандерасом.
Уточняется, что главным героем сериала будет Мигель Бернардо. Он стал популярным благодаря "Элите", в которой сыграл Гусмана. Сериал можно будет посмотреть на Amazon Prime Video.
Ранее сообщалось, что второй эпизод сериала "Дом Дракона" посмотрели 10,2 миллиона человек, что на 2% больше по сравнению с количеством просмотров первой серии.
Вышедший 21 августа первый эпизод набрал 9,99 миллиона просмотров, это стало лучшим результатом для HBO. При этом к настоящему времени его посмотрели 25 миллионов человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: