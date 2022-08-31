В Испании снимут новый сериал про Зорро

Фото: кадр из фильма "Зорро"; режиссер – Дуччо Тессари; производство – Les Productions Artistes Associés

В Испании стартовали съемки многосерийной картины про героя в маске Зорро. Режиссером выступил Хавьер Кинтас, который создавал сериал "Бумажный дом" для Netflix, сообщает Variety.

Над сценарием начали работать еще в конце июля. Исполнительным продюсером ленты был назначен Джон Герц, который вел работу над всеми проектами об этом герое, в том числе над картиной с Антонио Бандерасом.

Уточняется, что главным героем сериала будет Мигель Бернардо. Он стал популярным благодаря "Элите", в которой сыграл Гусмана. Сериал можно будет посмотреть на Amazon Prime Video.

Ранее сообщалось, что второй эпизод сериала "Дом Дракона" посмотрели 10,2 миллиона человек, что на 2% больше по сравнению с количеством просмотров первой серии.

Вышедший 21 августа первый эпизод набрал 9,99 миллиона просмотров, это стало лучшим результатом для HBO. При этом к настоящему времени его посмотрели 25 миллионов человек.

