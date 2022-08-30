Вышел сериал "Пациент". В главной роли – Стив Карелл. Актер сменил амплуа. Если раньше зрители привыкли видеть его в комедиях и семейных драмах, то сейчас он решил сыграть в детективном триллере о серийном убийце.



Герой Стива Карелла – психотерпевт. Его жена погибла. Чтобы пережить утрату, мужчина с головой погружается в работу. Внезапно один из пациентов признается, что является серийным убийцей, но очень хочет вылечиться. Поэтому не находит ничего лучше, как взять своего врача в заложники. Психиатр попадает в плен к маньяку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.