Вторая серия "Дома Дракона" обогнала по просмотрам первый эпизод

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Второй эпизод сериала "Дом Дракона" посмотрели 10,2 миллиона человек, что на 2% больше по сравнению с количеством просмотров первой серии, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Уточняется, что вышедший 21 августа первый эпизод набрал 9,99 миллиона просмотров, это стало лучшим результатом для HBO. При этом к настоящему времени его посмотрели 25 миллионов человек.

Ранее американский писатель Джордж Мартин, написавший цикл фантастических романов "Песнь льда и Пламени", рассказал, чем отличаются сериалы "Дом Дракона" и "Игра престолов".

По его словам, "Дом Дракона" является более человеческой историей, при этом он также больше похож на шекспировскую трагедию. Мартин добавил, что в обоих шоу речь идет о власти и борьбе за трон.

События сериала "Дом Дракона" разворачиваются примерно за 200 лет до истории, представленной в "Игре престолов". В шоу показывается "Танец драконов" – гражданская война, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.