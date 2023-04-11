Тарантино не исключил, что может снять фильм в жанре научной фантастики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Американский режиссер Квентин Тарантино в беседе с изданием Pais допустил, что может снять новый фильм в жанре научной фантастики.

Ранее стало известно, что Тарантино завершил работу над сценарием для новой картины, которая станет последней в его карьере. Действие фильма с рабочим названием "Кинокритик" развернется в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе.

В ходе интервью у кинодеятеля поинтересовались, смогут ли зрители увидеть его картину в жанре научной фантастики, который он так любит.

"Пусть пройдет немного времени", – произнес Тарантино в ответ на вопрос.

До этого сообщалось, что боевик "Джон Уик – 4" стал лидером проката в России и СНГ за прошедшие выходные.

Согласно неофициальным и предварительным данным, фильм собрал 191,7 миллиона рублей с 30 марта по 2 апреля. Вторую строчку занял мультфильм "Коты Эрмитажа", которому удалось собрать за выходные 68,5 миллиона рублей.



Квентин Тарантино начал работу над своим последним фильмом

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