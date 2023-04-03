Фильм "Джон Уик 4" возглавил российский кинопрокат в выходные

Фото: YouTube/Lionsgate Movies

Боевик "Джон Уик 4" стал лидером проката в России и СНГ за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

Так, согласно неофициальным и предварительным данным, фильм собрал 191,7 миллиона рублей с 30 марта по 2 апреля.

Вторую строчку занял мультфильм "Коты Эрмитажа", которому удалось собрать за выходные 68,5 миллиона рублей. На третьем месте оказалась драма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" со сборами в 62,4 миллиона рублей.

Ранее американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что закончил работу над сценарием для своей последней кинокартины. Предстоящий проект получил название "Кинокритик".

До этого сообщалось, что картина "Накануне" российского режиссера Алисы Ерохиной получила две награды на фестивале L’Europe autour de l’Europe во Франции.

Киану Ривз заявил, что исполнил 90% трюков в фильме "Джон Уик 4" без дублеров

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