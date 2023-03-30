Премьера новых "Папиных дочек" состоится осенью этого года

Фото: кадр из сериала "Папины дочки"; режиссер – Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров; производство – "Киноконстанта"

Премьера комедийного сериала "Папины дочки. Новые" намечена на осень 2023 года. Зрители смогут увидеть 20 серий длительностью по 24 минуты, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СТС.

Свои прежние роли будут исполнять Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие артисты.

"Это было невероятное приключение. Если скажу, что в свое время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в "Папиных дочках", это будет неправдой. И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырех самых потрясающих актрис!" – подчеркнул Бледный.

Так, в новом сезоне сериала в канун годовщины свадьбы Даши (Анастасии Сиваевой) и Веника (Филиппа Бледного) девушка сбегает, написав супругу прощальное письмо, оставив кольцо и четырех дочерей.

Ранее телеканал СТС представил первый тизер нового сезона комедийного сериала "Папины дочки". В ролике появляется актриса Лиза Арзамасова, исполнившая в юности роль Галины Сергеевны, а на фоне прозвучала главная музыкальная тема сериала в исполнении группы Uma2rman.

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