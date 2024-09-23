Путин поручил выделить средства на поддержку российских разработчиков видеоигр

Фото: 123RF/seventyfour74

Власти РФ должны к 15 октября выделить средства из федерального бюджета на поддержку российских разработчиков видеоигр. Такое поручение дал по итогам поездки в Якутию в июне текущего года Владимир Путин, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Кабмин должен предусмотреть выделение из бюджета ассигнований на поддержку российских разработчиков видеоигр. Согласно документу, средства поступят профильному институту развития автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета".

Ранее сообщалось, что в России в рамках поручения Путина о безопасности информации в видеоиграх стартует добровольный эксперимент по маркировке видеоигр. Специалисты провели анализ европейских и американских систем маркировки в играх, а также российского законодательства. По итогам работы был составлен список из семи категорий: жестокость, страх, секс, сквернословие, алкоголь и курение, наркотики, внутриигровые трансакции.