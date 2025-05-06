Вышел второй трейлер видеоигры GTA VI

Компания Rockstar Games представила второй трейлер предстоящей видеоигры Grand Theft Auto (GTA) VI. Видео доступно на YouTube-канале организации.

В этот раз создатели раскрыли двух главных персонажей и локации. В рамках сюжета игроков ждут перестрелки, ограбления, столкновения с полицейскими и многое другое.

Ранее сообщалось, что релиз GTA VI был перенесен на 26 мая 2026 года. В Rockstar Games извинились за перенос, однако причины такого решения не уточнялись.

При этом изначально компания планировала выпустить игру в 2025 году. В декабре 2023-го был опубликован первый трейлер, в котором были показаны виды мегаполиса Вайс Сити – виртуального аналога Майами, в котором и будут происходить действия GTA VI. Кроме того, там показали главных героев.