В Рособрнадзоре призвали родителей не пугать детей работой дворника

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев попросил россиян не пугать детей работой дворника.

"Это не мотивация, когда родитель говорит: "Я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником", – сказал он на Всероссийской встрече с родителями.

Он объяснил, что эта фраза может привести к ненужным трагедиям в семье. Музаев отметил, что родители, наоборот, должны показывать детям, что они им доверяют.

Нужно быть готовыми принять любой результат экзаменов и преодолеть трудности вместе. Проработка этих моментов поможет избежать стресса как у взрослого, так и у ребенка.

Ранее сообщалось, что 47 тысяч школьников в Москве в текущем году выбрали обучение в предпрофессиональных классах. Этот формат познакомит учащихся с профессиональной деятельностью, а также поможет им приобрести первые навыки и убедиться в правильности выбора направления.

