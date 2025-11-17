17 ноября, 19:36Общество
В Рособрнадзоре призвали родителей не пугать детей работой дворника
Фото: depositphotos/imagepointfr
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев попросил россиян не пугать детей работой дворника.
"Это не мотивация, когда родитель говорит: "Я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником", – сказал он на Всероссийской встрече с родителями.
Он объяснил, что эта фраза может привести к ненужным трагедиям в семье. Музаев отметил, что родители, наоборот, должны показывать детям, что они им доверяют.
Нужно быть готовыми принять любой результат экзаменов и преодолеть трудности вместе. Проработка этих моментов поможет избежать стресса как у взрослого, так и у ребенка.
Ранее сообщалось, что 47 тысяч школьников в Москве в текущем году выбрали обучение в предпрофессиональных классах. Этот формат познакомит учащихся с профессиональной деятельностью, а также поможет им приобрести первые навыки и убедиться в правильности выбора направления.
А углубленное изучение профильных предметов даст школьникам возможность достигнуть высоких результатов на экзаменах.
