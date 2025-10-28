Хоккеист Морозов признался в употреблении наркотиков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Хоккеист московского "Спартака" Иван Морозов признался в употреблении наркотиков. По словам спортсмена, в его допинг-пробе на Кубке мэра Москвы обнаружили следы кокаина.

"Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам", – написал Морозов на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Как добавил хоккеист, сейчас он проходит терапию и получает помощь специалистов.

Ранее "Спартак" объявил об отстранении Морозова от тренировок и матчей КХЛ из-за обнаружения запрещенного вещества в его допинг-пробе. Уточнялось, что клуб получил соответствующее уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

При этом в "Спартаке" подчеркнули, что обнаруженное вещество попало в организм хоккеиста за пределами деятельности клуба и медицинского персонала команды.