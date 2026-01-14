Жамнов похвалил "Спартак" после победы над "Динамо" в КХЛ

14 января московский "Спартак" переиграл в гостях столичное "Динамо" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, у бело-голубых всего одна победа в последних шести встречах. О новом столичном дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В противостоянии бело-голубых и красно-белых в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ перевес был на стороне подопечных Вячеслава Козлова – две победы "Динамо" (5:0, 1:0) против одной у "Спартака" (4:2). В таблице Западной конференции преимущество тоже было на стороне команды с Петровского парка. "Динамо" после 44 игр набрало 55 очков и забралось на четвертую строчку, а вот "Спартак" с 49-ю баллами после 43-х матчей замыкал топ-8.

Однако в последнее время команда Козлова своих фанатов не балует – всего одна победа в пяти последних встречах. Подопечные Жамнова чувствовали себя чуть лучше – две виктории.

Первый период показал, что "Спартак" находится в лучшем настроении. "Динамо" выдало неплохое в плане активности начало, однако затем гости практически безраздельно владели преимуществом в атаке. Правда, воплотилось оно лишь в одну заброшенную шайбу: экс-защитник бело-голубых Андрей Миронов на 13-й минуте шарахнул от синей линии, и шайба полетела по замысловатой траектории над плечом голкипера хозяев Владислава Подъяпольского.

Второй 20-минутный отрезок был куда более плотным на события. Причем начался он с быстрой шайбы "Спартака": Нэйтан Тодд вырезал передачу на пятак из левого угла площадки на Михаила Мальцева, форвард прострел замкнул, но попал в каркас. Но от него снаряд предательски отскочил в спину Подъяпольского, а затем завалился за линию ворот, – 0:2 к 22-й минуте.

Но на 26-й защитник "Динамо" Кирилл Адамчук с паса Никиты Гусева бросил от синей линии, а подкативший на пятак форвард Артем Швец-Роговой здорово подставил клюшку, – 1:2. А затем у соперника начались проблемы с дисциплиной: всего за минуту удаления умудрились схлопотать сразу три "спартаковца" – Кристиан Ярош (обоюдно с форвардом "Динамо" Максимом Комтуа), Джозеф Кин и Иван Морозов.

И если при игре 4 на 3 банда Жамнова выстояла против одной из лучших команд лиги по игре в большинстве, то вот при 5 на 3 все же закралась прореха в осиротевших оборонительных рядах. Никита Гусев вывел на бросок Джордана Уила, а тот уложил шайбу под голкипером "Спартака" Александром Георгиевым – 2:2 на 28-й минуте.

Однако на 35-й красно-белые тоже напомнили, что идут в лидерах по проценту реализации лишнего. Первое же меньшинство соперника закончилось пропущенной шайбой: почти всю двухминутку "Спартак" ничего не создавал, чтобы под самый ее конец Нэйтан Тодд продрался по правому флангу и роскошно прострелил на дальнюю штангу, где Адаму Ружичке лишь нужно было подставить клюшку под конфетную передачу, – 3:2, и гости вновь впереди.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В третьем периоде было не менее весело. "Динамо" вновь сумело догнать оппонентов на 48-й минуте: Никита Гусев к двум результативным передачам добавил точный бросок под перекладину – 3:3. Но бело-голубым не хватило концентрации, и уже через минуту впереди вновь оказался "Спартак". Сработало четвертое звено: Демид Мансуров выгрыз шайбу за воротами и отпасовал на Данила Пивчулина, а тот бросил с острого угла и нашел пространство, не перекрытое голкипером, – 4:3.

А на 57-й минуте уже Демид Мансуров поставил хозяев в совсем уж затруднительное положение: закатился на пятак, ускользнув от защитников, и с неудобной закинул шайбу под перекладину – 5:3. "Динамо", само собой, пыталось спастись, сняв вратаря, но вместо атаки чужих ворот Антон Слепышев и Артем Ильенко решили выяснить отношения с хоккеистами "Спартака", после чего отправились на скамейку штрафников. Тем самым, окончательно лишив свою команду даже мало-мальских шансов догнать красно-белых в счете еще раз.

На пресс-конференции главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов отметил, что бело-голубые дали возможность забить "Спартаку" легкие шайбы.





Вячеслав Козлов главный тренер ХК "Динамо" (Москва) Догоняли соперника весь матч, а когда сравнивали счет, "Спартак" опять выходил вперед. Потратили много сил и эмоций, но, к сожалению, нам не хватило удачи. Не смогли переломить ход встречи, и еще добавить, чтобы повести в счете.

"В чем корень проблемы большого количества индивидуальных ошибок, из которых выросли пропущенные шайбы? Это и психология, и нервозность. Мы в таком положении, что сначала не могли забить, сейчас много пропускаем. Это накладывает отпечаток, нужно искать свою игру", – подчеркнул Козлов.

Наставник "Спартака" Алексей Жамнов в беседе с журналистами назвал матч интересным, и с большим количеством борьбы.

"Радует, что ребята проявили характер и заслужили победу. Эмоции сегодня были, даже чересчур: пришлось немного опустить планку, потому что начались ненужные удаления", – отметил главный тренер красно-белых.





Алексей Жамнов главный тренер ХК "Спартак" Почему были такие качели? Это психология. Мы начали делать те вещи, которые не нужно. Здесь нужен опыт не мандражировать в таких ситуациях. Пока мандраж у нас еще присутствует.

"Динамо" явно в кризисе – второе поражение подряд и только одна победа в шести встречах. Команда Козлова опустилась с четвертого места в таблице Запада на пятое, так как в другом матче игрового дня нижегородское "Торпедо" дома разбило действующего обладателя Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" 3:0. А 15 января может улететь и на шестое, если ЦСКА победит "Авангард" в Омске.

"Спартак" же после победы хоть и набрал 51 балл, но все еще восьмой. Был шанс сравняться со СКА из Санкт-Петербурга, но команда Игоря Ларионова в параллельной встрече выиграла у "Шанхай Дрэгонс" 5:2 и сохранила гандикап в два очка (у "армейцев" с берегов Невы теперь их 53).

Уже 17 января "Динамо" дома примет одноклубников из Минска, а "Спартак" в тот же день сыграет против нижегородского "Торпедо".

