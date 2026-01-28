Форма поиска по сайту

28 января, 23:22

Спорт
Козлов объяснил поражение "Динамо" в матче против ЦСКА в КХЛ

"Физически выглядели не очень": как ЦСКА переиграл московское "Динамо" в КХЛ

28 января московский ЦСКА переиграл в гостях столичное "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, бело-голубые продолжают выдавать отрезок, в котором поражений заметно больше, чем побед. О событиях столичного дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

К шестой в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ встрече между "Динамо" и ЦСКА перевес был на стороне бело-голубых – три победы против двух у красно-синих. Кроме того, команда Вячеслава Козлова шла в таблице Западной конференции выше соперника. Оба коллектива провели по 50 матчей, в которых "Динамо" набрало 60 очков и расположилось на пятой строчке, а вот ЦСКА Игоря Никитина с 58-ю на шестом.

В то же время, команда с Петровского парка в последнее время не балует фанатов победами. После семи успехов подряд в ноябре-декабре, "Динамо" одержало лишь 5 викторий в 15 встречах. А вот ЦСКА после не самого удачного старта сезона в последнее время на подъеме и проигрывает довольно редко. Из тех же 15 игр только 6 закончились победами соперников красно-синих.

При этом дополнительной интригой матча был дебют нападающего ЦСКА Клима Костина за новый клуб после обмена из омского "Авангарда", который случился в день закрытия трансферного окна в КХЛ 25 января. Форварда, который набрал за "ястребов" всего два очка в 21-м матче (0+2) и выходил на лед нерегулярно, Никитин сразу отрядил в первое звено. Моменты у Костина были, смотрелся он весьма активно, стал одним из лидеров своей команды в матче по силовым приемам (пять, как и у защитника Никиты Охотюка), но результативные баллы набрать все же не сумел. Забивать и раздавать передачи суждено было другим.

Первый период столичного дерби закончился не слишком логично: "армейцы" обстреливали ворота Максима Моторыгина словно из автоматной очереди, в то время как хозяева льда попали в створ, который защищал Александр Самонов, лишь пять раз. Но первый же их бросок достиг цели: уже на 2-й минуте нападающий Сергей Артемьев прорвался по левому флангу и щелкнул под ловушкой вратаря ЦСКА – 1:0.

Зато во втором периоде количество бросков в исполнении команды Никитина переросло в качество. Всего через 1 минуту и 49 секунд после стартового вбрасывания Николай Коваленко выкатился из-за ворот и после его броска через серию рикошетов шайба зашла за линию ворот – 1:1. А когда на табло шла 34-я минута, ЦСКА реализовал первое же для себя большинство: защитник Мак Холлоуэлл оформил практически гол-близнец. Подхватил шайбу на пятаке, канадец завернул вираж из-за ворот и бросил в ближний угол, который не успел перекрыть ни Моторыгин, не пришедший ему на помощь защитник Артем Сергеев – 1:2.

А на 37-й минуте красно-синие сумели еще раз продавить оборону "Динамо". Снова активная игра в чужой зоне, шайба отлетела к Ивану Патрихаеву, и защитник расстрелял створ – 1:3. Хозяева же в атаке выглядели во втором периоде не так мощно, заметно уступая сопернику в движении.

Начало третьего периода дерби вышло, пожалуй, самым ровным, без преимущества одной из команд. Однако на 54-й минуте "Динамо" возродило интригу: защитник Даниил Пыленков выстрелил от синей, а форвард Максим Комтуа красиво подправил траекторию полета шайбы – 2:3. В этот момент хозяева разыгрывали большинство.

В самой концовке надежду на камбэк бело-голубым подарил Холлоуэлл, который отправился на скамейку штрафников примерно за три минуты до финальной сирены. Вячеслав Козлов тут же поменял Моторыгина на шестого полевого для максимального давления на четверку обороняющихся у ЦСКА, но стоит признать, что россыпь моментов у ворот Самонова "Динамо" создать не сумело.

В итоге "армейцы" выстояли две минуты в меньшинстве, а при игре шесть на пять еще и выудили шанс поразить пустые ворота. Партнеры вывели через борт на бросок Ивана Дроздова, и форвард попал точно в прямоугольник – 2:4, красно-синие увозят победу с Петровского парка.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал на пресс-конференции, что "армейцы" хоть и давали сопернику временами многовато свободы, в целом, результат дерби закономерен. Интересовало журналистов и его мнение о дебюте Клима Костина: по словам специалиста, новичку есть в чем прибавить, но впечатления о нем позитивные.

Костину нужно набирать форму через игры. Естественно, команда должна ему помочь, партнеры – подсказать, подстраховать. Но даже сегодня были видны его сильные качества: обводка, уровень мастерства, характер. Думаю, он нам поможет.
Игорь Никитин
главный тренер ПХК ЦСКА (Москва)

"Почему две из четырех шайб забросили защитники, хотя моментов было немало у нападающих? Если фокусироваться на том, кто забивает голы и как, можно потратить энергию, и ее не хватит на другие важные вещи. Я делаю то, во что верю, и объясняю это ребятам", – подчеркнул Никитин.

Наставник "Динамо" Вячеслав Козлов отметил в беседе с журналистами, что у бело-голубых было много потерь, особенно в средней зоне.

Хотели заходить в зону через контроль, но соперник хорошо строился и сразу контратаковал. Во втором периоде ЦСКА нас закрывал. Физически выглядели не очень хорошо, не смогли пару раз смениться, за что соперник нас наказал. В третьем периоде забили в большинстве, пытались спасти матч, но не хватило сил.
Вячеслав Козлов
главный тренер ХК "Динамо" (Москва)

Также Козлов прокомментировал голевую засуху первой тройки "Динамо": Джордан Уил и Никита Гусев не забивают уже шесть матчей подряд, Дилан Сикьюра – и того больше.

"Не потеряли ли они уверенность? Нам хотелось бы, чтобы лидеры забивали и вытаскивали такие матчи. Будем работать. Если начнем забивать на тренировках, появится уверенность в игре", – отметил рулевой бело-голубых.

Теперь у ЦСКА и "Динамо" по 60 очков, однако красно-синие отныне – пятые, обойдя соседей в таблице Западной конференции по дополнительным показателям. В спину им дышит еще один столичный клуб – "Спартак", который в параллельной встрече переиграл дома тольяттинскую "Ладу" 6:2. Причем без своего главного тренера на скамейке: Алексей Жамнов отсутствовал по приятной причине – рождение сына. У красно-белых теперь 58 очков, однако они провели на две игры меньше.

Что до ближайшего будущего, "Динамо" 30 января ждет в гости одного из лидеров Запада "Северсталь", а вот ЦСКА в первый день февраля сыграет в "армейском" дерби с кризисным СКА из Санкт-Петербурга. Команда Игоря Ларионова попытается прервать чудовищную серию из пяти поражений подряд.

Камзин Никита

спортистории

