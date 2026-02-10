Тренер "Спартака" Барков: два периода играли плохо и сами отдали победу "Динамо"

10 февраля московское "Динамо" победило на выезде столичный "Спартак" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За счет этого команда Вячеслава Козлова прервала серию из трех поражений. Как сложилось очередное дерби, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Континентальная хоккейная лига вновь набирает обороты после паузы на Матч звезд, и регулярный чемпионат сразу принес нам московское дерби. "Спартак" и "Динамо" в нынешнем сезоне сыграли друг с другом уже четырежды – у каждой стороны было по две победы.
Важно отметить, что команды Алексея Жамнова и Вячеслава Козлова соответственно – соседи по турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые шли чуть выше: 62 очка после 52 игр и шестое место. Бело-голубые провели на один матч больше, но при этом набрали на два балла меньше и занимали седьмую строчку.
При этом "Динамо" выглядит нестабильно, редко побеждая в последние полтора месяца, да еще и проиграв до "Спартака" три игры подряд. Однако в дерби счет открыли именно подопечные Козлова: на 10-й минуте красно-белые пропустили выход два в одного, и Максим Мамин отдал на пустые ворота Егору Римашевскому – 1:0 в пользу гостей.
Правда, такой счет продержался всего 16 секунд: защитник "Спартака" Даниил Орлов поймал соперника на потере концентрации и внезапно оказался один перед владениями голкипера гостей Владислава Подъяпольского. Резкий точный бросок в левый от вратаря угол был неотразим – 1:1. Да и со вторым голом хозяева решили не тянуть: на 12-й минуте бело-голубые неудачно отбросились из своей зоны, шайба покатилась на синюю линию к Дмитрию Вишневскому, и 36-летний защитник в касание уложил ее мимо Подъяпольского – 2:1 уже в пользу "Спартака".
Команда Жамнова, который в этой встрече лично не присутствовал на скамейке по медицинским причинам, смотрелась в атаке в целом активнее, но во втором периоде магия куда-то улетучилась. Зато "Динамо" дважды поймало столичных соседей на ошибках. Сработали легионеры: на 34-й минуте Джордан Уил получил шайбу на пятаке, сумел спокойно развернуться и закинуть снаряд за линию ворот. А на 38-й при реализации большинства Дилан Сикьюра вышел на ударную позицию по центру и точно бросил в угол – 3:2, и подпорченное настроение у голкипера "Спартака" Александра Георгиева, который 10 февраля отмечал свое 30-летие.
Работы у него, как и у Подъяпольского, не убавилось и в третьей 20-минутке, но больше голов ни тот, ни другой не пропустили. При этом "Динамо", скорее, было ближе к четвертой шайбе, нежели "Спартак" – к третьей. Одни только попадания в каркас ворот в исполнении бело-голубых при розыгрыше большинства чего стоят. Примерно за пару минут до конца хозяева пошли ва-банк, заменив Георгиева на шестого полевого, но даже при численном перевесе создать что-либо стоящее у противоположных ворот не удалось.
"Динамо" одерживает третью победу над "Спартаком" в нынешнем сезоне и прерывают серию неудач. Наставник гостей Вячеслав Козлов отметил на пресс-конференции, что матч был не самым красивым, но желанные два очка от этого не становятся менее важными.
Тренер "Спартака" Александр Барков, исполнявший обязанности главного в отсутствии Алексея Жамнова, отметил в беседе с журналистами, что красно-белые сами подарили победу бело-голубым.
"Первый период играли достаточно хорошо, второй – плохо, а в третьем уже пытались отыграться. Два периода мы выглядели невразумительно, поэтому можно сказать, что сами отдали победу", – подчеркнул Барков.
При этом специалист не стал связывать результат с потерей тонуса из-за паузы на Матч звезд КХЛ, так как все команды находятся в равных условиях.
Теперь у "Спартака" и "Динамо" по 62 очка в турнирной таблице Запада. При этом красно-белые остались на шестой строчке за счет дополнительных показателей. А к московской компании вплотную подобрался СКА: команда из Санкт-Петербурга потихоньку выздоравливает после семи поражений подряд, одержав 10 февраля третью подряд победу. От команды Игоря Ларионова пострадал нижнекамский "Нефтехимик" – 5:1.
Есть ощущение, что за полтора месяца до конца регулярки эту троицу, а также тех, кто находится выше нее, не догонит в конференции уже никто. "Сочи", тольяттинская "Лада" и "Шанхай Дрэгонс" безнадежно отстали от конкурентов и вряд ли ввяжутся в битву за восьмерку, которая дает право на плей-офф.
"Динамо" же в ближайшем будущем поедет добывать драгоценные для себя очки в поездке: 13 февраля игра в Екатеринбурге против "Автомобилиста", а 15-го – с "Торпедо" в Нижнем Новгороде. А вот у "Спартака" впереди снова дерби: 12 февраля к ним на арену пожалует столичный ЦСКА.
