Тренер "Спартака" Барков: два периода играли плохо и сами отдали победу "Динамо"

10 февраля московское "Динамо" победило на выезде столичный "Спартак" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За счет этого команда Вячеслава Козлова прервала серию из трех поражений. Как сложилось очередное дерби, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Континентальная хоккейная лига вновь набирает обороты после паузы на Матч звезд, и регулярный чемпионат сразу принес нам московское дерби. "Спартак" и "Динамо" в нынешнем сезоне сыграли друг с другом уже четырежды – у каждой стороны было по две победы.

Важно отметить, что команды Алексея Жамнова и Вячеслава Козлова соответственно – соседи по турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые шли чуть выше: 62 очка после 52 игр и шестое место. Бело-голубые провели на один матч больше, но при этом набрали на два балла меньше и занимали седьмую строчку.

При этом "Динамо" выглядит нестабильно, редко побеждая в последние полтора месяца, да еще и проиграв до "Спартака" три игры подряд. Однако в дерби счет открыли именно подопечные Козлова: на 10-й минуте красно-белые пропустили выход два в одного, и Максим Мамин отдал на пустые ворота Егору Римашевскому – 1:0 в пользу гостей.

Правда, такой счет продержался всего 16 секунд: защитник "Спартака" Даниил Орлов поймал соперника на потере концентрации и внезапно оказался один перед владениями голкипера гостей Владислава Подъяпольского. Резкий точный бросок в левый от вратаря угол был неотразим – 1:1. Да и со вторым голом хозяева решили не тянуть: на 12-й минуте бело-голубые неудачно отбросились из своей зоны, шайба покатилась на синюю линию к Дмитрию Вишневскому, и 36-летний защитник в касание уложил ее мимо Подъяпольского – 2:1 уже в пользу "Спартака".

Команда Жамнова, который в этой встрече лично не присутствовал на скамейке по медицинским причинам, смотрелась в атаке в целом активнее, но во втором периоде магия куда-то улетучилась. Зато "Динамо" дважды поймало столичных соседей на ошибках. Сработали легионеры: на 34-й минуте Джордан Уил получил шайбу на пятаке, сумел спокойно развернуться и закинуть снаряд за линию ворот. А на 38-й при реализации большинства Дилан Сикьюра вышел на ударную позицию по центру и точно бросил в угол – 3:2, и подпорченное настроение у голкипера "Спартака" Александра Георгиева, который 10 февраля отмечал свое 30-летие.

Работы у него, как и у Подъяпольского, не убавилось и в третьей 20-минутке, но больше голов ни тот, ни другой не пропустили. При этом "Динамо", скорее, было ближе к четвертой шайбе, нежели "Спартак" – к третьей. Одни только попадания в каркас ворот в исполнении бело-голубых при розыгрыше большинства чего стоят. Примерно за пару минут до конца хозяева пошли ва-банк, заменив Георгиева на шестого полевого, но даже при численном перевесе создать что-либо стоящее у противоположных ворот не удалось.

"Динамо" одерживает третью победу над "Спартаком" в нынешнем сезоне и прерывают серию неудач. Наставник гостей Вячеслав Козлов отметил на пресс-конференции, что матч был не самым красивым, но желанные два очка от этого не становятся менее важными.





Вячеслав Козлов главный тренер ХК "Динамо" (Москва) Пока рано говорить, что у нас уже "правильная" команда. Победа придаст уверенности, но выиграть сегодня могли и те, и другие. Мы повели в счете, потом совершили две невынужденные ошибки, после чего отыгрывались. Почему тут же пропустили после того, как забили первый гол? Было большое желание закрепить успех, и в эпизоде мы не разобрались.

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Тренер "Спартака" Александр Барков, исполнявший обязанности главного в отсутствии Алексея Жамнова, отметил в беседе с журналистами, что красно-белые сами подарили победу бело-голубым.

"Первый период играли достаточно хорошо, второй – плохо, а в третьем уже пытались отыграться. Два периода мы выглядели невразумительно, поэтому можно сказать, что сами отдали победу", – подчеркнул Барков.

При этом специалист не стал связывать результат с потерей тонуса из-за паузы на Матч звезд КХЛ, так как все команды находятся в равных условиях.





Александр Барков тренер ХК "Спартак" (Москва) Что-то не получалось, кто-то хотел слишком многого, кто-то, наоборот, расслабился. Видимо, так. Когда Жамнов вернется на скамейку? Он постоянно с нами в контакте, и в тренировочном процессе, и в игре. По срокам его возвращения – вопрос не ко мне.

Теперь у "Спартака" и "Динамо" по 62 очка в турнирной таблице Запада. При этом красно-белые остались на шестой строчке за счет дополнительных показателей. А к московской компании вплотную подобрался СКА: команда из Санкт-Петербурга потихоньку выздоравливает после семи поражений подряд, одержав 10 февраля третью подряд победу. От команды Игоря Ларионова пострадал нижнекамский "Нефтехимик" – 5:1.

Есть ощущение, что за полтора месяца до конца регулярки эту троицу, а также тех, кто находится выше нее, не догонит в конференции уже никто. "Сочи", тольяттинская "Лада" и "Шанхай Дрэгонс" безнадежно отстали от конкурентов и вряд ли ввяжутся в битву за восьмерку, которая дает право на плей-офф.

"Динамо" же в ближайшем будущем поедет добывать драгоценные для себя очки в поездке: 13 февраля игра в Екатеринбурге против "Автомобилиста", а 15-го – с "Торпедо" в Нижнем Новгороде. А вот у "Спартака" впереди снова дерби: 12 февраля к ним на арену пожалует столичный ЦСКА.

