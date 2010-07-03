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15:47

Гамула назвал лучших центральных защитников сборной РФ

спорт

15:47

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Фото: fc-rostov.ru

Тренер-селекционер ФК "Ростов" Игорь Гамула назвал имена игроков, которые могут сыграть на позиции центральных защитников сборной России по футболу в ближайших матчах квалификации Евро-2020.

По мнению тренера, "в этой зоне еще может сыграть Роман Нойштедтер". "Был Илья Кутепов, но он пока пропал из поля нашего зрения. Так что, пожалуй, да, Джикия и Кудряшов действительно лучшие на сегодняшний день", – рассказал Гамула RT.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал идею FIFA внедрить систему, автоматически определяющую положение вне игры. Представитель РФС назвал такое предложение абсурдом, так как "офсайд – это не просто механическое действие" и "компьютер такое не определит". "Если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота", – подчеркнул Колосков.

Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу пройдет в 2020 году. Это будет первый в истории чемпионат, который состоится в 12 городах разных стран. На арене в Санкт-Петербурге проведут три встречи группового этапа и 1/4 финала.

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спорт

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