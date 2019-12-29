Мошенники продают фальшивые билеты на новогодние шоу

В Москве участились случаи с продажей фальшивых билетов на новогодние шоу, передает телеканал Москва 24.

Сотни билетов на новогодние представления и шоу оказались недействительными. В полицию уже обратились около 400 обманутых родителей, которые перевели деньги за билеты, но так и не попали на мероприятия.

Одна из обманутых женщин рассказала, что наткнулась на новогоднее предложение на форуме многодетных мам, где за полцены предлагали купить билет на елку. Она отметила, что цена весьма заманчивая, потому что в прошлом году за такие мероприятия они отдавали в два раза больше – 1200 рублей за билет.

Обманутая родительница Ольга Ефремова объяснила, что, чтобы купить билеты на елку для себя и своих знакомых, перевела продавцу билетов почти 400 тысяч рублей. Пострадали в общей сложности 389 человек.

"Многие люди сразу же в первые двое суток купили эти билеты. И через нас наши друзей и так по цепочке брали билеты на елки детям. К сожалению, мы сегодня не на елке. Мы хотели и должны были туда пойти на встречу с Дедом Морозом, но находимся в отделении полиции. Нам от этого очень горько и больно", – подчеркнула Ольга.



Билеты через социальные сети, как рассказывают родители, они покупают уже не первый год и до это с такими проблемами не встречались. Теперь все родители пытаются дозвониться женщине, которая продала билеты, чтобы выяснить, когда вернут деньги за купленные билеты.

При этом родители поясняют, что некоторым пострадавшим дозвониться до женщины получается, она даже передает билеты, однако не в том количестве, в котором обещала. Например, Ольге Ефремовой вместо 389 билетов на руки дали только три. Родители уже не верят, что им вернут деньги или дадут билеты.

В свою очередь, адвокат Рустам Чернов обратил внимание, что мошенники действуют с такой схемой в основном только в крупных мегаполисах. Он пояснил, что для них это стандартная схема с присвоением денежных средств и привлечением неперсонифицированного круга лиц.

"Как правило, для крупных мегаполисов это стандартная ситуация. Преступление квалифицируется в зависимости от суммы хищения по статье 159 части 3 или 4. Наказание предусматривает до 10 лет по части 4 или до 6 лет по части 3", – рассказал адвокат.

Юристы призывают родителей не покупать билеты через социальные сети, а делать это через специальные агентства или приобретать в кассах перед мероприятием. Однако лучшего всего, говорят специалисты, покупать их на официальных сайтах театров и концертных залов.