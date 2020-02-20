Злоумышленники под маской Бэтмена выманили у москвича деньги на ставках

Фото: ГУ МВД России по Москве

Полиция задержала двоих подозреваемых, вынудивших москвича отдать им деньги, сообщает "Мир 24". Один из них действовал под маской супергероя Бэтмена.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель столицы. Он рассказал, что приобрел программу, с помощью которой можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Выяснилось, что в одном из мессенджеров злоумышленники организовали видеоканал. В рекламном ролике неизвестный, скрываясь за маской Бэтмена, рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. "Супергерой" предлагал пополнить счет и купить специальную бот-программу.

По адресам проживания задержанных полиция изъяла два миллиона рублей, банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в Московской области ранее задержали мужчину, который выманил один миллион рублей у 64-летнего пенсионера.