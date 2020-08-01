Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Две легковые машины столкнулись на трассе в районе подмосковного Клина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на 81-м километре трассы М10. В результате столкновения пострадали семь человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Накануне два автомобиля столкнулись на Симферопольском шоссе в районе дома 16. Пострадали три человека.

В этот же день на Щелковском шоссе в районе дома 100 случилась авария, в результате которой пострадал один ребенок. Из-за дорожного инцидента было перекрыто две полосы из трех по улице 16-й Парковой.

