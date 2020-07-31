Три человека пострадали в ДТП на юге Москвы

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Два автомобиля столкнулись на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на Симферопольском шоссе в районе дома 16. В результате происшествия пострадали три человека.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее в Дмитровском городском округе произошла авария, в результате которой пять человек получили различные травмы. Столкновение автомобилей случилось на 70-м километре дороги А104 Москва – Дмитров – Дубна.