Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей и грузовика в Подмосковье

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В Дмитровском городском округе произошла авария, в результате которой пять человек получили различные травмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, в 13:00 31 июля на 70-м километре А104 Москва – Дмитров – Дубна произошло встречное столкновение двух легковушек и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всех пострадавших госпитализировали. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия выясняются. Движение транспорта на участке дороги ограничено.

Ранее один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями на МКАД. Авария случилась на 20-м километре кольцевой автодороги в районе Бесединского шоссе.

Кроме того, один человек погиб в столкновении легкого автомобиля и грузовика в Ногинском районе Подмосковья.