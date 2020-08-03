Очевидцы сообщили о велосипедистке, сбившей ребенка на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Очевидцы рассказали о наезде велосипедистки на ребенка на востоке столицы. Полиция проводит проверку, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент якобы произошел на улице Лухмановской рядом с одноименным народным парком. После наезда девушка скрылась с места происшествия.

О состоянии ребенка не уточняется.

Ранее на Третьем транспортном кольце города водитель сбил пешеходов, которые, по предварительной информации, перебегали проезжую часть в неположенном месте. Пострадавших доставили в больницу.