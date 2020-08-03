В Подмосковье рейсовый автобус врезался в отбойник

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Рейсовый автобус врезался в отбойник в подмосковном Солнечногорске. Травмы получили три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее пассажирский автобус опрокинулся на Сахалине. В автобусе находились 26 человек, пять человек получили травмы легкой и средней степени тяжести.

До этого 14 человек пострадали в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в Севастополе. Пострадали восемь взрослых и шестеро детей.