В Москве проверят качество медпомощи ребенку, которому якобы отказали в госпитализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи ребенку в Москве, который скончался якобы из-за несвоевременной госпитализации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация о том, что врачи скорой помощи решили не забирать младенца с высокой температурой, появилась в СМИ. Говорилось, что ребенку стало хуже в течение дня. Скончался он уже в больнице, куда скорая привезла его после второго вызова.

В департаменте здравоохранения Москвы пообещали, что проверят действия медработников и все этапы оказания медицинской помощи.

По данным ведомства, первый вызов поступил в скорую помощь в 4:35 в пятницу, 9 октября. Бригада врачей поставила ребенку диагноз "ОРВИ", причем его состояние позже улучшилось, температура спала.

Позднее в 9:00 был зарегистрирован повторный вызов для консультации с врачом по приему жаропонижающих препаратов. На момент второго звонка температура тела у ребенка составляла 37,2 градуса, других жалоб не было. Позже его осмотрел педиатр, который заявил об удовлетворительном состоянии здоровья малыша.

Повторный вызов, как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, поступил в диспетчерскую спустя 12 часов после первого обращения. Родители ребенка рассказали о резком ухудшении состояния, на место направили бригаду врачей, в том числе анестезиологов и реаниматологов.

В ведомстве отметили, что, несмотря на комплексную терапию, состояние здоровья ребенка активно ухудшалось, в результате чего он скончался. Позднее было установлено, что причиной смерти стал молниеносно развившийся сепсис.

По информации пресс-службы Депздрава, в ведомстве запланирована проверка действий врачей с установлением всех обстоятельств трагедии.